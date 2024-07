information fournie par France 24 • 11/07/2024 à 08:15

A la Une de la presse, ce jeudi 11 juillet, les réactions pour le moins mitigées à la lettre d’Emmanuel Macron, qui affirme que «personne» n’a remporté les législatives. La pression grandissante sur Joe Biden pour qu’il se retire de la course à la présidentielle. Et les atteintes croissantes à la liberté de la presse et à la liberté d’expression à-travers le monde, de la Russie à l’Arabie saoudite en passant par la France.