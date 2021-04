Liban-Syrie : trafic et sanctions, le nouveau front

France 24 • 16/04/2021 à 18:11

L'économie libanaise est à l'agonie et pourtant elle continue à maintenir sous perfusion son encombrant voisin, la Syrie de Bachar al-Assad. Avec l'application de sanctions internationales, notamment la loi César entrée en vigueur aux États-unis en 2020, le trafic transfrontalier entre le Liban et la Syrie a explosé. Cette loi interdit toute transaction avec les entreprises et les institutions liées au dirigeant syrien et à son entourage. "Reporters" vous emmène cette semaine sur les routes de la contrebande, au cœur de la crise économique libanaise.