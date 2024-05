Liban : le HCR accusé d'encourager les Syriens à rester dans le pays

information fournie par France 24 • 30/05/2024 à 17:17

Treize ans après le début de la guerre civile syrienne, le Liban demeure le premier pays en termes de réfugiés par habitant : 1,5 million de Syriens, dont la moitié sont officiellement reconnus comme des réfugiés par l'agence de l'Onu, l'UNHCR, survivent toujours dans ce pays de 4 millions de personnes. Dans un Liban en prise à un effondrement économique ayant ruiné des pans entiers de la population et mis à bas les services publics, le ressentiment envers les réfugiés syriens n'est plus un tabou et ces derniers jours, les autorités libanaises reprochent au HCR d'encourager les Syriens à rester au Liban. Les précisions de notre correspondant sur place, Serge Berberi.