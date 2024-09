information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 07:44

A la Une de la presse, ce mardi 24 septembre, les frappes israéliennes intenses contre le Hezbollah, hier, au Liban, qui ont fait 492 morts, dont 35 enfants, selon le gouvernement libanais. La guerre au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine et ailleurs, qui relègue au second plan la crise climatique. Et le procès Pélicot, toujours suivi de près par la presse étrangère.