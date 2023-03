Les syndicats conviés à Matignon, bien décidés à parler de la réforme des retraites

information fournie par France 24 • 29/03/2023 à 14:06

Le dialogue, enfin ? Les syndicats, bien décidés à parler des retraites, sont attendus en début de semaine prochaine à Matignon, avant une journée de mobilisation le 6 avril et alors que le Conseil constitutionnel se prononcera sur la réforme le 14 avril. Mercredi, sur France info, il a insisté comme sur sa volonté de parler de la mesure phare des 64 ans, ajoutant que "si on me dit: 'vous ne pouvez pas en parler', alors on partira".