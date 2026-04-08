Des secouristes déblayent les gravats sur le site d'une frappe de israélienne qui a détruit des bâtiments à Ain El Mraysseh, dans le centre de Beyrouth. Loin de la trêve de deux semaines annoncée entre les Etats-Unis et l'Iran, Israël a pilonné mercredi comme jamais le Liban depuis le début de la guerre, des frappes qui ont fait "des dizaines de morts et des centaines de blessés", selon les autorités. IMAGES
Les suites d'une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
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