France 24 • 14/05/2021 à 18:25

C'est un des plus grands parcs animaliers d'Europe. Il accueille chaque année un million de visiteurs. Le zoo de Beauval abrite plus de 35 000 animaux et emploie quelque 600 personnes pour s'occuper des pensionnaires et accueillir le public. Plus qu'un simple zoo, Beauval travaille aussi activement depuis 40 ans à la conservation de la biodiversité animale.