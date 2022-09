Les sanctions prises contre la Russie sont-elles vraiment efficaces ?

information fournie par France 24 • 16/09/2022 à 16:41

L'objectif des sanctions internationales imposées à Moscou, dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine, était d'affaiblir l'économie russe et ses approvisionnements. Mais cette stratégie fonctionne-t-elle ? Faudrait-il aller encore plus loin ? Ou au contraire y renoncer, comme le réclament certains ? Éclairage avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris et à l'Inalco, spécialiste des questions européennes. Selon lui, ces sanctions ne sont pas efficaces à court terme, mais elles ne sont pas un échec pour autant.