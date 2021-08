information fournie par France 24 • 16/08/2021 à 11:49

Plus de 60 pays ont publié un communiqué commun dans lequel ils déclarent que les Afghans et les ressortissants d'autres pays désireux de quitter l'Afghanistan doivent être autorisés à le faire, soulignant que les aéroports et les points de passage frontaliers doivent rester ouverts.