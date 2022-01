Les ravages du lait frelaté au Pakistan

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 15:20

Géant démographique de plus de 220 millions d'habitants, le Pakistan est le quatrième producteur mondial de lait au monde. La consommation interne est forte, 90 % de la population du lait produit de manière artisanale qui échappe largement aux contrôles sanitaires. Une aubaine pour les producteurs et les revendeurs crapuleux, ainsi que pour les fermiers qui tentent de survivre à l’inflation et à la chute de leurs bénéfices. Certains ont recours à des méthodes peu scrupuleuses pour augmenter le volume du précieux liquide, en coupant par exemple le lait avec de l'eau non purifiée. D'autres créent même du lait à partir de produits chimiques. Face à ce fléau de santé publique qui provoque de nombreuses maladies, les autorités de la province du Penjab sont passées à l'action. Un reportage de Shahzaib Wahlah et Sonia Ghezali.