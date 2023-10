information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 11:23

France 24 vous raconte l’histoire de celles et ceux qui sont en première ligne face au dérèglement climatique. Du Kenya au Panama, en passant par le Groenland et l’Australie, nos reporters James André et Achraf Abid sont allés à la rencontre des peuples autochtones qui vivent en harmonie avec la nature et voient leur quotidien bouleversé par le réchauffement climatique. Une série de quatre grands reportages. Deuxième épisode : la banquise.