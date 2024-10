Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour la fin de l'année

information fournie par Boursorama • 02/10/2024 à 18:50

"Soft landing" de l'économie américaine, stagnation de l'Europe, banques centrales à la manœuvre et des marchés qui restent bien orientés malgré une alerte estivale. Que faire dans cet environnement ? Autant de questions posées à Laurent Denize, directeurs des investissements chez ODDO BHF AM. Sa réponse tient en trois mots : rotation, duration, portage. Il explique ce que cache ce triptyque à appliquer au second semestre. Il fait également le point sur les risques et les opportunités des mois à venir.

