Les Parisiens renouent avec leurs librairies

France 24 • 30/11/2020 à 08:05

Décembre est toujours le meilleurs mois pour cette librairie du Marais. L'annonce des prix Goncourt et Renaudot va donner des idées aux clients.sot Elodie , libraire, La belle lurettec'est vraiment de grosses ventes à chaque fois et à Noêl ca représente toujours une part importante du chiffre d'affaire aussi. Les gens aiment bien offrir le dernier Goncourt, les derniers prix littéraires aussi.Les librairies ont subi de plein fouet la concurrence des sites de vente en ligne..alors elles comptent sur le soutien du public.La crise du coronavirus a vidé les caisses des petits commerces, pressés de rouvrir..et les clients n'ont pas perdu de temps pour revenir voir leur libraire préféré.voxpopoui je suis très contente. Pour les magasins de vêtements ça m'intéresse moins mais tout ce qui est bouquin tout ça oui.voxpopc'est un élément essentiel de la vie, une nourriture vitale. C'est évident que c'était une très mauvaise décision de fermer les librairies, je suis ravi de voir que cette librairie que j'adore est réouverte, je lui souhaite bonne chance.PLATOreportage Marie Schuster et Clovis Casali.