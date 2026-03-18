Des milliers de personnes sont descendues mardi dans les rues de la capitale irlandaise, Dublin, pour profiter du défilé annuel de la Saint-Patrick, une célébration du saint patron de l'Irlande et de la culture irlandaise.
Les Irlandais célèbrent la Saint-Patrick avec un défilé haut en couleur à Dublin
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