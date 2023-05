information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 16:32

C'est le point le plus à l'ouest de la France métropolitaine, le dernier bastion d’humanité avant l’immensité de l’Atlantique. Ouessant, dans le Finistère, est une île à la fois rugueuse et fascinante, où vivent moins de 500 habitants à l’année. Ils sont pêcheurs, médecins ou photographes, et ils donnent vie à cette petite île aux allures de bout du monde. Ici, on trouve pas moins de 5 phares. Ils ont guidé des générations de marins le long de ces côtes redoutables.