information fournie par France 24 • 03/06/2022 à 12:01

Le port de Rouen accueille parmi les plus gros cargos du monde. Mais pour arriver jusque-là, il faut guider les géants des mers sur les 80 kilomètres de l'estuaire de la Seine. Une navigation sur le fleuve très risquée et inadaptée pour ces énormes bateaux. Pour les guider, le port dispose de pilotes spécialisés qui rejoignent les bateaux en mer et les emmènent jusqu'au port