information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 17:09

Le 18 janvier, Microsoft a annoncé le rachat du géant du jeu vidéo Activision Blizzard. Grâce à cette acquisition, le groupe de Redmond récupère des licences phares comme "Call of Duty" et "World of Warcraft", mais aussi des studios de développement qui pourraient lui permettre de réinventer l'expérience des joueurs. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Ivan Lebeau, PDG de Gamestream, le Netflix français du jeu vidéo.