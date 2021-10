information fournie par France 24 • 06/10/2021 à 12:40

Immigrées africaines et mamans dans des situations précaires, Fatou, Aminata ou encore Mariame ont pris les devants et ont créé à Saint-Denis « la cantine des femmes battantes » pour gagner leur autonomie financière à coup de poulets yassa et de mafés livrés à domicile.