Les délices du lac d’Annecy

information fournie par France 24 • 09/11/2023 à 16:07

Niché à 400 mètres d’altitude au cœur des Alpes, il a la réputation d’être le plus pur des lacs d’Europe. Le lac d’Annecy est un écrin bleu qui renferme mille trésors. La vieille ville et ses canaux lui valent le surnom de petite Venise des Alpes. Sur le lac, on pêche la féra, un poisson délicat qu’aime particulièrement travailler le chef étoilé Jean Sulpice. Les forêts qui enserrent ce lac sont aussi une source d’inspiration pour le cuisinier qui ne perd jamais une occasion de s’y balader, en quête de nouvelles saveurs.