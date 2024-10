Les causes d'un écocide en Asie centrale : que reste-t-il de la mer d'Aral ?

information fournie par France 24 • 19/10/2024 à 10:00

La mer d'Aral était autrefois le quatrième plus grand lac du monde, mais il n'en reste aujourd'hui qu'un vaste désert, une terre inculte. Dans les années 1950, l'Union soviétique a commencé à détourner les rivières qui l'alimentaient pour la production de coton et, au fil du temps, elle s'est asséchée. Soixante ans plus tard, il a perdu 90 % de son volume, ce qui a eu un impact dévastateur sur les communautés locales. Certaines tentent de faire de leur mieux pour rebondir après cette catastrophe écologique. Nos collègues de France 2 se sont rendus dans les vastes étendues de la mer d'Aral pour rencontrer quelques-uns de ces individus tenaces. Anne Ponsinet et Augustin François-Poncet.