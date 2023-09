Les Brics, un contre-pouvoir au G20 ?

information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 17:11

Le 18e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 se tiendra à New Delhi du 9 au 10 septembre. Le président russe, Vladimir Poutine, ne participera pas à cette réunion. Ce sommet spécial intervient quelques semaines seulement après l’annonce de l’élargissement des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), réunis en sommet à Johannesburg en août. "Demain à la une" reçoit Alban Alvares, correspondant de France 24 à New Dehli et Olivia Da Lage, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde, pour en parler.