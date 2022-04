information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 23:08

L'embargo sur le charbon russe est sans doute la mesure la plus symbolique du nouveau train de sanctions adopté par l'Union européenne. Il représente 45% du charbon importé en Europe. Mais c'est une énergie plus facile à transporter et à stocker que le gaz. Un embargo sur le pétrole russe (25% des importations européennes) et le gaz russe (45% du total) aurait été plus difficile à atteindre.