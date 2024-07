information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 13:36

Le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête dimanche du premier tour des élections législatives, devançant le "Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel. Le candidat du RN à Matignon, Jordan Bardella, avait affirmé avant le premier tour qu'il ne deviendrait pas Premier ministre si son parti et ses alliés n'obtenaient pas la majorité absolue (289 députés). Au lendemain du premier tour du scrutin, il se montre "confiant" et prépare son arrivée à Matignon.