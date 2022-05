Législatives : le troisième tour social ? La gauche tente de s’unir, Emmanuel Macron de réunir

information fournie par France 24 • 02/05/2022 à 20:35

En France, après la réélection d'Emmanuel Macron, la gauche tente de s'unir en vue des législatives de juin. Première étape hier soir avec un accord entre La France insoumise - à l'initiative de cette union - et EELV. Le PCF et le PS eux poursuivent les discussions. Une gauche mobilisée pour les prochaines élections mais également les Français : des milliers de personnes se sont rassemblées pour la fête du 1er mai. Au cœur de leurs revendications, le pouvoir d'achat et la réforme des retraites.