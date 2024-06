information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 10:44

Edouard Philippe, pour le compte de son parti, Horizon, a ouvert le bal, suivi d'Eric Coquerel et Boris Vallaud, pour le Nouveau front populaire, de Jordan Bardella et Eric Ciotti pour l'alliance entre le Rassemblement national et une partie des Républicains. Bruno Le Maire a défendu le programme de la majorité présidentielle, avant que Bruno Retailleau ne termine la séquence pour les Républicains, restés fidèles à leur ligne.