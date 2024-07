Législatives : la vidéo virale d'une candidate RN qualifiée au second tour en Mayenne

information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 16:49

A quelques jours du second tour des élections législatives, le Rassemblement national est embarrassé par la diffusion d'une vidéo : l'interview de la candidate Paule Veyre de soras. Dans cette vidéo publiée sur YouTube, la candidate RN qualifiée au second tour dans la 1ère circonscription de Mayenne avec plus de 28 % des voix face au député sortant Guillaume Garot (45,39 %), indique ne "pas être raciste" car elle a "un ophtalmo juif". Laure Lavalette, députée RN du Var, estime que ces propos sont "maladroits".