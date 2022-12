information fournie par France 24 • 19/12/2022 à 14:27

L'abstention massive aux législatives de samedi en Tunisie ébranle la légitimité du système ultra-présidentialiste édifié par Kais Saied depuis un an et demi, même si le chef de l'Etat n'est pas directement menacé par une opposition divisée et décrédibilisée, selon les experts.