France 24 • 21/06/2021 à 15:57

Les Éthiopiens sont appelés aux urnes, lundi 21 juin, pour des élections législatives et régionales. Ce scrutin, prévu initialement en août 2020, a été reporté pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus.Quels sont les enjeux de ces élections et notamment pour le Premier ministre Abiy Ahmed qui espère donner à son pouvoir une légitimité populaire ?