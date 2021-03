France 24 • 04/03/2021 à 22:34

À la Une de ce journal, la Côte d'Ivoire s'apprête à élire 255 parlementaires. La campagne pour les législatives a été beaucoup plus calme que celle de la présidentielle d'octobre dernier. Et pour cause, de nombreux militants arrêtés en marge du scrutin présidentiel sont toujours détenus.