Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande, après l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran, que les prix de l'essence à la pompe baissent d'ici à la "fin du week-end" ou au "début de la semaine prochaine". SONORE
Lecornu demande une baisse des prix à la pompe d'ici le "début de semaine prochaine"
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