information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 17:31

Pointure de l’indie pop, François Marry, le leader du groupe François and the Atlas Mountains, s’accorde un tournant rock en formant le groupe Park. Comme chaque lundi, retour sur les actus musicales du moment, avec le palmarès des Victoires de la musique, le grand retour du groupe de rock australien Midnight Oil et un futur biopic sur le roi de la pop Michael Jackson.