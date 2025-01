Le retour de "America first" : énergie, tarifs douaniers, expulsion de migrants

information fournie par France 24 • 21/01/2025 à 23:03

Donald Trump commence son deuxième mandat avec une série de mesures économiques sur l'énergie et les tarifs douaniers. Le président républicain a immédiatement annoncé l'état d'urgence énergétique et entamé les démarches pour sortir de ce qu'il appelle « l'obligation du véhicule électrique », délivrer des permis de forer plus nombreux et cesser l'émission de permis d'exploitation pour des éoliennes situées sur le foncier fédéral. Parallèlement, il s'attaque à la hausse des tarifs douaniers, qu'il voit comme la recette miracle contre les déficits commerciaux, au risque d'entraîner des mesures de rétorsion et de faire augmenter le prix de ces biens pour les ménages étasuniens. Enfin, Donald Trump entend procéder à l'expulsion de millions de migrants sans papiers sur le territoire, mais le départ brutal de cette main d'oeuvre bon marché pourrait déstabiliser des secteurs entiers de l'économie américaine.