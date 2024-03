information fournie par France 24 • 15/03/2024 à 08:18

Depuis mardi, le sud de la Russie fait l'objet d'attaques aux drones et d'incursions au sol. Une offensive armée depuis l'Ukraine revendiquée comme une "guerre de libération" par des combattants russes, qui ont promis de saboter les élections et de renverser le "dictateur sanguinaire". La propagande appelle plus que jamais les Russes à soutenir le régime, en allant aux urnes.