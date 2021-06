France 24 • 07/06/2021 à 17:36

Dans ce numéro de "À L'Affiche", Amobé Mévégué reçoit l'immense comédien ivoirien et légende du cinéma africain Sidiki Bakaba, pour évoquer avec lui son actualité et ses nombreux projets. En face de lui, l'artiste et producteur mauritanien Monza de passage à Paris, qui nous présente son opéra rap "Les Voies X du Sahel".