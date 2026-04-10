Le Premier ministre sénégalais a qualifié jeudi Donald Trump d'"homme de déstabilisation" et l'accuse d'avoir plongé le monde dans le "chaos" en déclenchant la guerre en Iran.
Le Premier ministre sénégalais qualifie Trump d'"homme de déstabilisation"
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