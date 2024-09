Le premier des défis de Michel Barnier : le projet de loi de finances 2025

information fournie par France 24 • 09/09/2024 à 22:59

Les ministres de Bercy démissionnaires étaient entendus ce lundi par la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur la situation budgétaire. Thomas Cazenave et Bruno Le Maire défendaient leur bilan avant un défi d'envergure pour le nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui n'a que jusqu'au 1er octobre pour établir un projet de loi de finances 2025 qui convainque les parlementaires de tous les bords. Dans cette Assemblée fracturée et sans majorité, cela aura tout d'une gageure. Mais il faudra réussir à convaincre une majorité d'élu·es pour voter le budget au 31 décembre 2024 au plus tard.