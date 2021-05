Le Paris des Arts de Gaëtan Roussel

France 24 • 14/05/2021 à 12:09

Cette semaine, l'auteur, compositeur et interprète Gaëtan Roussel est l'invité du Paris des Arts. Le chanteur du groupe de rock français "Louise Attaque" nous présente son dernier album solo, "Est-ce que tu sais ?", et nous fait découvrir les œuvres du maître de la couleur, le peintre Paul Signac, au Musée Jacquemart-André. Au programme également, une rencontre exceptionnelle avec Daniel Auteuil. La figure du cinéma français nous parle de son spectacle musical et poétique "Déjeuner en l'air".