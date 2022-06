information fournie par France 24 • 17/06/2022 à 17:58

Cette semaine dans le "Paris des arts", notre invitée est la comédienne, réalisatrice et chanteuse Agnès Jaoui. Elle raconte son travail sur la série "En Thérapie" et l’élaboration des nombreux scénarios coécrits avec Jean-Pierre Bacri. Avec elle, nous découvrons les œuvres de son amie l’artiste peintre Cécile Partouche. Et nous partons en balade au musée Marmottan Monet pour découvrir comment les émotions sont représentées à travers l’histoire de l’art.