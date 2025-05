Le Paris des Arts avec Jacques Gamblin et Hiba Tawaji

information fournie par France 24 • 16/05/2025 à 10:48

Cette semaine dans le Paris des Arts, Valérie Fayolle part à la rencontre d’un comédien et écrivain qui joue et qui écrit comme il respire. Jacques Gamblin est notre invité, à l’occasion de la sortie de son roman "Mère à l’horizon". Il nous emmène au Centquatre, espace de passage et de rencontres à Paris. Cette fourmilière créative attire les passionnés d’arts. Et puis, une immersion dans les coulisses de la création avec la chanteuse franco-libanaise Hiba Tawaji, en préparation d’un nouvel album.