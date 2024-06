Le Paris des Arts avec Irma et Roga Roga !

information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 09:56

Cette semaine dans le Paris des Arts, Valérie Fayolle reçoit la chanteuse Irma. De Douala, au Cameroun, à Paris, en passant par New-York, nous retracerons son parcours et succès fulgurant, inauguré par le tube planétaire "I KNOW". Elle revient avec un nouveau titre "House of cards". Et aussi : ils ont enflammé le Casino de Paris avec un show 100% rumba congolaise ! Roga Roga et son groupe Extra Musica nous ouvrent les portes de leur studio de répétition parisien, juste avant leur retour à Brazzaville, au Congo.