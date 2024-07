information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 15:08

Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a promis vendredi à son arrivée à Downing Street que son gouvernement allait "commencer le travail du changement immédiatement" et "reconstruire le Royaume-Uni" après 14 ans de gouvernements conservateurs. Plus d'informations avec Hervé Amoric, correspondant France 24 à Londres, et Catherine Marshall, professeure en histoire et civilisation britannique à Cergy Paris Université.