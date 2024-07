information fournie par France 24 • 18/07/2024 à 16:02

Dans cette dernière émission de la saison, Nina Masson et Sonia Patricelli décryptent les meilleures séries du moment, avec tout d’abord la première série de l’actrice Natalie Portman, "La Voix du Lac". Nous revenons aussi sur le succès de "Nouvelle École" saison 3, sur Netflix. Et on vous donne un avant-goût des JO avec "Le Nouvel Essor de Simone Biles", sans oublier, une apparition de Brigitte Macron dans la très attendue "Emily in Paris" !