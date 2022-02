Le mahJ accueille les voyages de mémoire de Patrick Zachmann

information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 10:58

Premières s'intéresse cette semaine à la rétrospective de 40 ans de travail photographique de Patrick Zachmann, au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris jusqu'au 6 mars 2022. Une plongée photographique (et cinématographique) au cœur d'une enquête d'identité et d'histoire familiale, autant qu'une quête d'universalité. Rencontre avec un artiste et un documentariste qui fait de la mémoire, de l'exil, de l'altérité et de l'intériorité les matériaux privilégiés de son ouverture au monde.