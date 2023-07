"Le juif arabe" d'Asaf Hanuka : une plongée intime dans l'histoire d'Israël

information fournie par France 24 • 07/07/2023 à 13:22

Cette semaine "Premières" part à la rencontre du scénariste et dessinateur de bande dessinée israélien Asaf Hanuka, à l'occasion de la parution de sa nouvelle BD "Le juif arabe" (Éditions Steinkis). Asaf Hanuka part de son expérience personnelle et familiale pour parler de l'histoire de la création de l'État d'Israël, mais aussi de son identité judéo-arabe. Un livre à la fois profond et sensible, autant pacifiste que politique, et important à lire en ces temps de regain de violences en Cisjordanie.