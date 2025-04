Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama • 15/04/2025 à 09:36

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Frédéric Gomez analyse les conséquences de la démission de Peter Marks de la FDA sur les biotechs et notamment Moderna . Il revient aussi sur la baisse du cours de Novo Nordisk et commente la récente levée de fonds de DBV Technologies .

L'entretien est consacré à Hervé Affagard, directeur général de Maat Pharma. Il détaille notamment les résultats de phase III ARES pour MaaT013 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte et fait le point sur la stratégie de la biotech.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.