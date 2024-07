information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 12:17

Le Hezbollah a déclaré avoir tiré plus de 200 roquettes et des drones explosifs sur le nord d'Israël jeudi, en représailles à la mort dans le sud du Liban d'un haut commandant du mouvement chiite libanais, tué dans une frappe israélienne. L'armée israélienne a annoncé ensuite avoir frappé en riposte des positions dans le sud du Liban après avoir fait état d'alertes aux roquettes et aux incursions aériennes partout dans le nord d'Israël jusqu'au plateau du Golan occupé.