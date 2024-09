information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 17:55

On connaissait le ketchup et les Baked beans de la marque Heinz. Le géant américain va commercialiser de nouvelles conserves : des pates à la carbonara. L'affaire est très sérieuse et elle irrite au plus haut point les chefs cuisiniers de Rome et d'ailleurs. Les précisions de Natalia Mendoza, correspondante de France 24 en Italie.