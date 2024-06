Le debrief Bourse du 26 juin : nouvelle séance dans le rouge pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 26/06/2024 à 18:25

Malgré un démarrage dans le vert, le CAC 40 a rapidement calé. Les échéances de la publication de l'inflation américaine vendredi et du premier tour des élections législatives dimanche limitent les initiatives.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,69% vers 7609 points dans un volume d'échanges de 3,5 milliards d'euros.

Du côté des valeurs,

Eurofins poursuit son rebond. Le titre est en tête de l'indice et reprend 3,26%. Pour rappel, le groupe a lâché plus de 16% lundi après avoir été la cible d'un rapport à charges de la part du fonds Muddy Waters. Des accusations portant notamment sur la transparence et la régularité des comptes qui ont tout de suite été démenties par le principal intéressé.

A la hausse également, Teleperformance qui avance de 2,05%.

A l'inverse, Bouygues chute de son côté de 2,71%. JP Morgan, qui maintient sa recommandation à Surpondérer sur le titre, a revu à la baisse son objectif de cours, passant de 49 à 48 euros. Le broker a indiqué avoir réduit ses estimations de bénéfices pour le groupe dans les secteurs des télécommunications et de l'immobilier.

Airbus est de son côté lanterne rouge de l'indice : -2,82%.

Sur le SBF 120, Esso qui vient tout juste de faire son entrée dans l'indice large progresse de 5,57%. Tout comme Nexity qui avance de 1,92%.

Dans l'actualité du jour, on note aussi ce nouveau rebondissement dans la saga Atos. Le consortium mené par Onepoint, choisi il y a trois semaines pour sauver le fleuron informatique français jette l'éponge. Ce qui laisse donc le champ libre au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, éconduit début juin, pour reprendre les discussions. Le titre d'Atos se replie de 6,68%.

Enfin, on termine comme chaque jour par les Etats-Unis où Wall Street a démarré en territoire négatif. Les marchés se préparent à la publication de l'inflation pour mai vendredi, l'indicateur de la dynamique des prix favori de la Fed et essentiel à la conduite de la politique monétaire.