Le debrief Bourse du 20 septembre : le CAC 40 bien orienté avant la Fed

20/09/2023 à 18:25

Bon c'est jour de Fed aujourd'hui alors, personne ne voulait trop prendre de risques même si au final le CAC 40 grimpe de 0,67% vers les 7.331 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés. Pas vraiment de surprise attendue alors que la banque centrale US devrait faire une pause dans la remontée des taux. Reste à savoir si une hausse est encore possible d'ici la fin de l'année et surtout si Jerome Powell donnera des indications sur une date possible de baisse des taux, anticipée par les marchés à l'été 2024.

Outre-Atlantique, on temporise aussi avec une évolution contrastée à 17h45 : un Dow Jones à +0,5% et un Nasdaq à -0,3%. A noter qu'après une entrée en Bourse en fanfare hier, le spécialiste de la livraison d'épicerie Instacart recule de 5%.

Valeurs en hausse

Elior avait de l'appétit aujourd'hui et finit en tête du SBF 120. Pour rappel le groupe de restauration collective avait été sévèrement pénalisé par une baisse d'objectif de cours de la part d'UBS de 3,10 à 2,40 euros.

Interparfums, Clariane et Carmila suivent derrière.

Sur le CAC 40, c'est la foncière Unibail-Rodamco-Westfield qui se distingue devant Stellantis. Le constructeur automobile qui rugit le plus fort sur l'indice depuis le début de l'année avec une progression de 40% !

Ubisoft accélérait aussi sur le SBF 120 (+2,23%) alors que son jeu de course automobile The Crew Motorfest a connu un bon démarrage commercial. Selon l'éditeur de jeux vidéo, c'est même la meilleure première semaine pour cette franchise "en termes de ventes totales d'unités, de dépenses globales des consommateurs et de taux d'adoption du season pass".

Après deux séances difficiles, Société Générale (NDA : maison mère de Boursorama) et ALD rebondissent.

Enfin toujours aussi volatile, la biotech Adocia repart en avant aujourd'hui : +13,9%.

Autre biotech qui s'enflamme, Pharnext avec +428%. Dans un communiqué, la société dit être entrée "dans la dernière ligne droite" pour la conclusion d'un accord qui permettrait de valoriser son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. Prudence quand même après un tel épisode spéculatif.

Valeurs en baisse

Pas beaucoup de reculs notables à mentionner.

CGG est lanterne rouge du SBF 120 avant Air Liquide, Thales et Coface.

