Le debrief Bourse du 17 mai : le CAC 40 termine la semaine en recul.

information fournie par Boursorama • 17/05/2024 à 18:10

La dernière séance de la semaine s'achève à nouveau sur un repli de 0,26% pour l'indice parisien, clôturant à 8 167 points, avec des volumes d'échanges de 3,52 milliards d'euros sur la journée.

Les chiffres de l'inflation dans la zone euro sont conformes aux premières estimations. En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 2,4% pour le mois d'avril, identique au mois précédent. L'inflation sous-jacente, quant à elle, s'élève à 2,7% sur un an, également en ligne avec les prévisions.

En revanche, ce qui semble perturber les marchés est la réévaluation des anticipations d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine cette année. Plusieurs membres de la Fed ont déclaré hier que la banque centrale devrait maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps, en attendant des preuves supplémentaires d'un ralentissement de l'inflation.

Concernant les valeurs du CAC 40, Carrefour prend la tête avec une hausse de 1,73%, suivi par Crédit Agricole, Michelin et EssilorLuxottica.

À l'opposé, Teleperformance occupe la dernière place avec une baisse de 2,78%. Dans son sillage, le groupe Kering chute à 332€. Enfin, Legrand, Stellantis et Eurofins Scientific sont également en territoire négatif.

Comme hier, on retrouve un peu plus de variation sur le SBF 120, avec Ubisoft qui se redresse de 5,45%, suivi par Maurel & Prom et Sodexo qui bénéficie d'une recommandation améliorée de la part de Morgan Stanley, passant à "Surpondérer" sur le titre, avec un objectif de cours à 96€, contre 86€ précédemment.

En revanche, le réassureur français Scor enregistre la plus forte baisse, avec un recul de 6,09%. Le groupe a annoncé une baisse de 37 % de son bénéfice net au premier trimestre, à 196 millions d'euros. Ce résultat a été impacté par la faible performance de sa branche vie et santé, en raison de la volatilité des sinistres de mortalité aux États-Unis.

Juste derrière, Solutions 30 et Sartorius Stedim lâchent tous les deux 4,33%, Valeo cède 3,95% puis Eurazeo plonge à nouveau.

Et enfin pour terminer, Wall Street est sans direction claire après avoir touché des records la veille.

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)